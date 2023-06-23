Video Yaşam Park halindeyken harekete geçen tır dehşet saçtı! O anlar kamerada | Video
Park halindeyken harekete geçen tır dehşet saçtı! O anlar kamerada | Video

Park halindeyken harekete geçen tır dehşet saçtı! O anlar kamerada | Video

23.06.2023 | 14:48

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tamir için bekleyen tır sürücüsüz hareket etti. 2 kişinin saniyelerle ölümden döndüğü anlar ise kameralara yansıdı.

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Olay, Sinanbey Mahallesi Metal sanayide meydana geldi. Tamir için getirilen 16 AUG 404 tır, işyeri önüne park edildi. Çalışır vaziyette olan tır, bir anda hareket ederek hızlandı. Tırın hareket ettiğini son anda gören 2 kişi tırın altında kalmaktan kurtuldu. Hızlanan tır park halindeki 16 FJ 667 ve 16 KFG 12 plakalı otomobillere çarparak durabildi. Yaşanan korku dolu anlar ise, bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza sonucu tır ve 2 otomobilde hasar meydana geldi.

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