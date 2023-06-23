Park halindeyken harekete geçen tır dehşet saçtı | Video
Bursa'nın İnegöl ilçesinde tamir için bekleyen tır sürücüsüz hareket etti. 2 kişinin saniyelerle ölümden döndüğü anlar ise kameralara yansıdı.
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