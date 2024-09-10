Video Yaşam Park kavgasında ortalık savaş alanına döndü | Video
Park kavgasında ortalık savaş alanına döndü | Video

Park kavgasında ortalık savaş alanına döndü | Video

10.09.2024 | 10:49

Bursa'da komşuların park tartışmasından kaynaklı çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Kavga anı vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Edinilen bilgiye göre, Soğanlı Mahallesi'nde komşular arasında park yeri yüzünden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Komşular birbirlerini acımasız şekilde darp ederken ortalık savaş alanına döndü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri komşuları ayırarak polis merkezine götürdü. Öte yandan kavgada hafif şekilde yaralıların olduğu öğrenildi. Kavga anı ise çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
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