Park kavgasında ortalık savaş alanına döndü | Video
Bursa'da komşuların park tartışmasından kaynaklı çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Kavga anı vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
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