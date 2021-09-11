Video Yaşam Parke taşı bağlanarak denize atılan Caretta Caretta kurtarıldı | Video

Parke taşı bağlanarak denize atılan Caretta Caretta kurtarıldı | Video

Parke taşı bağlanarak denize atılan Caretta Caretta kurtarıldı | Video
11.09.2021 | 17:59

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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde ön koluna halatla parke taşı bağlanarak denize atılan Caretta Caretta Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) yetkilileri tarafından kurtarıldı.

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