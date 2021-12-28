Video Yaşam Parkta bıçaklanarak öldürülen Meryem Yılmaz'ın katili böyle yakalandı | Video
Parkta bıçaklanarak öldürülen Meryem Yılmaz'ın katili böyle yakalandı | Video

Parkta bıçaklanarak öldürülen Meryem Yılmaz'ın katili böyle yakalandı | Video

28.12.2021 | 10:32

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İstanbul Esenyurt'ta parkta 15 yerinden bıçaklanarak öldürülen Meryem Yılmaz’ın katil zanlısı otobüs ile Gaziantep’e kaçarken yakalandı. O anlar polis kamerası tarafından kaydedildi. Şüpheli Erdal D.’nin Yılmaz’ın kendisinden ayrılmasını istemediği ve kıskançlık krizine girdiği öne sürüldü.

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