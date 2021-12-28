Parkta bıçaklanarak öldürülen Meryem Yılmaz'ın katili böyle yakalandı | Video

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OTOMATİK OYNAT
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İstanbul'da yılbaşı öncesi 7 bin 400 litre sahte içki ele geçirildi | Video 28.12.2021 | 11:02
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Jandarma yürekleri ısıttı | Video 28.12.2021 | 11:18
05:18
Konteynerde tarım dönemi | Video 28.12.2021 | 11:01
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Arnavutköy'de mahallelinin toz isyanı: Dışarıya çıkamıyoruz | Video 28.12.2021 | 09:53
05:31
Başkan Erdoğan'ın plaket verip sohbet ettiği Hatem teyze konuştu | Video 28.12.2021 | 10:59
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Konya'da donan gölün üzerinde yürüdüler | Video 28.12.2021 | 10:41
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Ardahan'da çeşmeler buz tuttu, sis ulaşımı olumsuz etkiledi | video 28.12.2021 | 10:41
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Parkta karşılaşan liseli kızlar birbirine girdi | Video 28.12.2021 | 10:58
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Adana'da Kripto cinneti! Eşini öldürdü, intihar etti | Video 28.12.2021 | 10:50
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İstanbul'da düğün gecesi şoke eden olay; Boşanmak için mahkemeye koştu! 28.12.2021 | 10:14
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Esenyurt'ta iki aile arasında çıkan kavga meydan savaşını aratmadı | Video 28.12.2021 | 09:43
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Adana'da yılbaşı öncesi 'torbacı' operasyonu 28.12.2021 | 09:30
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Otobüs erken hareket etti, yaşlı kadın ucuz kurtuldu | Video 28.12.2021 | 09:37
İstanbul Esenyurt'ta parkta 15 yerinden bıçaklanarak öldürülen Meryem Yılmaz’ın katil zanlısı otobüs ile Gaziantep’e kaçarken yakalandı. O anlar polis kamerası tarafından kaydedildi. Şüpheli Erdal D.’nin Yılmaz’ın kendisinden ayrılmasını istemediği ve kıskançlık krizine girdiği öne sürüldü.