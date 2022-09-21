Parmak izi bırakmamak için her yeri sildi... Makyaj malzemesi hırsızı güvenlik kamerasında | Video
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Denizli’de kuaför dükkanına giren titiz hırsız kazağından kestiği parçayı maske yapıp, eline aldığı bezle dokunduğu her yeri en ince ayrıntısına kadar sildi. Güvenlik kamerası tarafından görüntülenen şahıs 2 saat boyunca kaldığı dükkandan 4 poşet dolusu makyaj malzemesi çalarak ayrıldı.
ARKASINDAN İZ BIRAKMAMIŞ
Sabah saatlerinde dükkana giriş yapan çalışanlar, karşılaştığı manzara sonrası şoka uğradı. Etrafın darmadağın olduğunu gören ve panikle 112'yi arayan çalışanlar, ne yapacağını bilemeyerek korkuyla etrafa baktı. Kısa süre sonra olay yerine giden güvenlik güçleri, izlediği güvenlik kamera kayıtları sonrası, içeri hırsızın girdiğini ve profesyonelce çalıştığını gördü. Bölgeye sevk edilen Olay Yeri İncelme ekipleri yaptığı çalışmada hiçbir ize rastlamadı.
"BİZİM TEMİZLİK YAPMAMIZA BİLE GEREK KALMAMIŞ"
Hırsızın çok iyi temizlik yaptığını söyleyen Duygu Şimşek, "Hırsız mutfak penceremizden giriyor ve kapıdan çıkıyor. 2 saat falan içeride kalıyor. Bunun içinde de makyaj malzemelerimizi, bilgisayarımızı alıyor. Burada olan televizyon var ama onu almıyor. Bunu nasıl tarif edeyim bize yapılan bir kumpas gibi öyle bir şey, komik bir durum. Çıkarken silmiş iz bile bırakmamış, hiçbir iz yok. Makyaj malzemeleri, saç spreyleri, deodorant gibi satacağımız her şeyi çalmış. Milletin saçını almış geri bırakmış yani garip bir durum. Sağ kolundaki kıyafeti yarıya kadar kesmiş ve oradaki parçayı kafasına göre gözlerini görecek şekilde maske yapmış, alttan çenesi belli oluyordu. Bizim kamerada çok belli olmuyordu ama diğer kolunda dövme var. Gerçekten profesyonel bir hırsız. Çıkarken etrafı güzelce siliyor ve bizim temizlik yapmamıza bile gerek kalmamış" dedi.