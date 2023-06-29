‘Paşa’ isimli 1.6 tonluk boğa, 210 bin TL’ye satıldı | Video
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy’de, Kurban Bayramı için 220 bin TL’ye alıcısını bekleyen ‘Paşa’ isimli 1.6 tonluk boğa 210 bin TL’ye satıldı.
Çanakkale'de büyükbaş hayvan besi çiftliğinde 36 yıldır büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Hasan Yavaş, boğasının bayramın 1'inci günü satıldığını belirterek, "Boğamız kendilerine hayırlı olsun. Allah kanını kabul etsin" diye konuştu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:41
00:26
Sarıyer'de motosiklet kazası kamerada | Video 29.06.2023 | 10:51
03:27
Bozkırın saklı cenneti görenleri mest ediyor | Video 29.06.2023 | 10:50
03:59
"Kokuyorsun" diyen arkadaşını silahla yaraladı | Video 29.06.2023 | 10:40
01:07
01:08
Beyoğlu'nda kavga! Ara sokakta yakalayıp defalarca bıçakladı | Video 29.06.2023 | 10:40
03:17
Pendik’te bayram günü korkutan yangın: Mahsur kalanlar kurtarıldı | Video 29.06.2023 | 10:22
01:33
03:01
‘Paşa’ isimli 1.6 tonluk boğa, 210 bin TL’ye satıldı | Video 29.06.2023 | 10:22
00:45
Kavga sonrası ‘samuray kılıcı’ ile gezen şahıs kamerada | Video 29.06.2023 | 09:32
02:08
01:10
İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video 29.06.2023 | 08:37
00:28
Minibüsün çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti | Vidoe 29.06.2023 | 08:37
01:59
2 kişinin öldüğü kazada, sürücü direksiyonda kalp krizi geçirmiş | Video 29.06.2023 | 08:37
00:47
Hastane morgu önünde yılan paniği | Video 28.06.2023 | 22:57
03:30
01:06
Yola atlayan çocuğa çarpmamak için çabalayan kurye kaza yaptı | Video 28.06.2023 | 13:31
04:27
Pendik'te kaçan kurbanlık danayı at sırtında kovboy gibi aradı | Video 28.06.2023 | 12:42
00:35
Kamyonet üstünde taşınan boğa dengesini kaybederek araçtan düştü | Video 28.06.2023 | 12:42
01:37
Kaçan kurbanlıklar vatandaşlara zor anlar yaşattı | Video 28.06.2023 | 10:02