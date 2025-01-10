Video Yaşam Pasinler'de tüp patlaması: “2’si ağır 4 yaralı | Video
Pasinler'de tüp patlaması: “2’si ağır 4 yaralı | Video

Pasinler'de tüp patlaması: “2’si ağır 4 yaralı | Video

10.01.2025 | 12:07

Erzurum’un Pasinler ilçesinde bir evde meydana gelen tüp patlaması, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Olayda ikisi ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yaralılar hastaneye kaldırıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, Patlama, Pasinler ilçesinde bulunan bir evde saat 09.00 sıralarında gerçekleşti. Evde kullanılan mutfak tüpü henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlama nedeniyle evde yangın çıktı ve binanın büyük bir bölümü hasar gördü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, emniyet ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, sağlık görevlileri yaralılara müdahale etti. Yaralanan İsmail Tuz, Sedanur Kılıç, Medine Kılıç, Hilal Kılıç ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Güvenlik güçleri olayın ardından çevre önlem alırken, patlamanın sebebi araştırılıyor.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Osmaniye’de durdurulan tankerde 4 bin 690 paket kaçak sigara ele geçirildi | Video 01:18
Osmaniye’de durdurulan tankerde 4 bin 690 paket kaçak sigara ele geçirildi | Video 10.01.2025 | 12:57
Yasa dışı bahis ve yedek parça operasyonu: 7 tutuklama | Video 00:53
Yasa dışı bahis ve yedek parça operasyonu: 7 tutuklama | Video 10.01.2025 | 12:26
Pasinler’de tüp patlaması: 2’si ağır 4 yaralı | Video 01:52
Pasinler'de tüp patlaması: “2’si ağır 4 yaralı | Video 10.01.2025 | 12:07
Caddede yürürken başıboş köpeğin saldırısına uğradı: O anlar kamerada | Video 00:29
Caddede yürürken başıboş köpeğin saldırısına uğradı: O anlar kamerada | Video 10.01.2025 | 12:00
Öğrenci öğretmenin heimlich manevrası ile hayata tutundu: O anlar kamerada | Video 01:24
Öğrenci öğretmenin heimlich manevrası ile hayata tutundu: O anlar kamerada | Video 10.01.2025 | 12:00
Pendik’te maganda terörü kamerada: Motosiklette hem kendini hem arkadaşını vurdu | Video 04:08
Pendik'te maganda terörü kamerada: Motosiklette hem kendini hem arkadaşını vurdu | Video 10.01.2025 | 10:48
Tarihi ilçede kaçak kazı yapanlar fotokapanı çalıp böyle kaçtı: 11 gözaltı | Video 01:08
Tarihi ilçede kaçak kazı yapanlar fotokapanı çalıp böyle kaçtı: 11 gözaltı | Video 10.01.2025 | 10:28
190 milyon lira vurgun yapan çete çökertildi: 11 tutuklama | Video 03:42
190 milyon lira vurgun yapan çete çökertildi: 11 tutuklama | Video 10.01.2025 | 10:06
Trabzon’da ilginç anlar kamerada: Keçi ile büfeye girdi, olanlar oldu | Video 05:19
Trabzon'da ilginç anlar kamerada: Keçi ile büfeye girdi, olanlar oldu | Video 10.01.2025 | 10:06
Ruhsatlı silah aldırıp karaborsada satan şüpheliler yakalandı | Video 00:39
Ruhsatlı silah aldırıp karaborsada satan şüpheliler yakalandı | Video 10.01.2025 | 10:05
Çakıl yüklü hafriyat kamyonu virajı alamayıp böyle devrildi: İki kişinin saniyelerle kurtuluşu kamerada | Video 02:39
Çakıl yüklü hafriyat kamyonu virajı alamayıp böyle devrildi: İki kişinin saniyelerle kurtuluşu kamerada | Video 10.01.2025 | 09:30
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde tek katlı bir ev yanarak kül oldu | Video 01:36
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde tek katlı bir ev yanarak kül oldu | Video 10.01.2025 | 09:30
Kaza yapan araç, çiğköfte dükkanının korkuluklarına daldı: O anlar kamerada | Video 00:41
Kaza yapan araç, çiğköfte dükkanının korkuluklarına daldı: O anlar kamerada | Video 10.01.2025 | 08:52
Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli yakalandı | Video 01:07
Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli yakalandı | Video 10.01.2025 | 08:25
Hatay’da 4 büyüklüğünde meydana gelen depremin sarsıntısı böyle görüntülendi | Video 00:14
Hatay'da 4 büyüklüğünde meydana gelen depremin sarsıntısı böyle görüntülendi | Video 10.01.2025 | 08:24
Buz tutan Girlevik Şelalesi’nde 2 metrelik buz sarkıtları oluştu | Video 02:53
Buz tutan Girlevik Şelalesi'nde 2 metrelik buz sarkıtları oluştu | Video 10.01.2025 | 08:24
Dalga nedeniyle denize düşen balıkçıyı kurtarma operasyonu kamerada | Video 01:57
Dalga nedeniyle denize düşen balıkçıyı kurtarma operasyonu kamerada | Video 09.01.2025 | 15:43
Kamyonetle çarpışan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü genç hayatını kaybetti | Video 03:07
Kamyonetle çarpışan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü genç hayatını kaybetti | Video 09.01.2025 | 15:07
Şirin Elmas’ın annesi: Ben yaşamıyorum, kızımla beraber öldüm | Video 02:13
Şirin Elmas’ın annesi: “Ben yaşamıyorum, kızımla beraber öldüm” | Video 09.01.2025 | 14:21
Erzurum’da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı | Video 00:45
Erzurum’da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı | Video 09.01.2025 | 13:49

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA