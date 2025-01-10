Pasinler'de tüp patlaması: “2’si ağır 4 yaralı | Video
Erzurum’un Pasinler ilçesinde bir evde meydana gelen tüp patlaması, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Olayda ikisi ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, emniyet ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, sağlık görevlileri yaralılara müdahale etti. Yaralanan İsmail Tuz, Sedanur Kılıç, Medine Kılıç, Hilal Kılıç ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Güvenlik güçleri olayın ardından çevre önlem alırken, patlamanın sebebi araştırılıyor.
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