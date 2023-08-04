Pastane önünde silahla dehşeti yaşatan şüpheli yakalandı | Video 04.08.2023 | 14:51 Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir kişi, tartıştığı kişiyi pastane önünde tabancayla ayağından vurup kaçan şüpheli jandarma tarafından yakalandı. Şüphelinin silahla yaptığı baskın ve kurşunlama anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Manavgat ilçesinde geçtiğimiz Salı günü Sarılar Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde meydana gelen ve Emre Can Işık isimli gencin ayağından vurulmasıyla sonuçlanana olayın faili yakalandı.Yaralanan gencin ifadesi ve güvenlik kamerasındaki görüntülerden yola çıkan Jandarma ekipleri şüpheli Tarık Okyay ve aracı kullanan Ertan D.'yi yakaladı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Tarık Okyay tutuklanırken, Ertan Deveci adli kontrolle serbest bırakıldı.Sarılar Jandarma Karakolundaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan ve yaralama olayının faili olduğu belirlenen Tarık Okyay isimli şüpheli Manavgat Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Ilıca Mahallesinde bulunan Manavgat S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.