Video Yaşam Pastane önünde silahla dehşeti yaşatan şüpheli yakalandı | Video
Pastane önünde silahla dehşeti yaşatan şüpheli yakalandı | Video

Pastane önünde silahla dehşeti yaşatan şüpheli yakalandı | Video

04.08.2023 | 14:51

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir kişi, tartıştığı kişiyi pastane önünde tabancayla ayağından vurup kaçan şüpheli jandarma tarafından yakalandı. Şüphelinin silahla yaptığı baskın ve kurşunlama anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Manavgat ilçesinde geçtiğimiz Salı günü Sarılar Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde meydana gelen ve Emre Can Işık isimli gencin ayağından vurulmasıyla sonuçlanana olayın faili yakalandı.Yaralanan gencin ifadesi ve güvenlik kamerasındaki görüntülerden yola çıkan Jandarma ekipleri şüpheli Tarık Okyay ve aracı kullanan Ertan D.'yi yakaladı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Tarık Okyay tutuklanırken, Ertan Deveci adli kontrolle serbest bırakıldı.

Sarılar Jandarma Karakolundaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan ve yaralama olayının faili olduğu belirlenen Tarık Okyay isimli şüpheli Manavgat Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Ilıca Mahallesinde bulunan Manavgat S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Diyarbakır’da kaçakçılara darbe! 69 kişi yakalandı… Çok sayıda silah ele geçirildi | Video 00:53
Diyarbakır’da kaçakçılara darbe! 69 kişi yakalandı… Çok sayıda silah ele geçirildi | Video 04.08.2023 | 15:16
Birçok ilçede motosiklet çalan şahıslar Bolvadin’de yakalandı | Video 00:58
Birçok ilçede motosiklet çalan şahıslar Bolvadin’de yakalandı | Video 04.08.2023 | 15:17
İstanbul’da Eyyam-ı Bahur sıcakları etkisini sürdürüyor | Video 03:58
İstanbul'da Eyyam-ı Bahur sıcakları etkisini sürdürüyor | Video 04.08.2023 | 15:08
Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu | Video 02:28
Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu | Video 04.08.2023 | 14:59
Pastane önünde silahla dehşeti yaşatan şüpheli yakalandı | Video 04:22
Pastane önünde silahla dehşeti yaşatan şüpheli yakalandı | Video 04.08.2023 | 14:51
TIR’ın altına giren otomobilde ölen kuzenler Emrah ile Yunus, toprağa verildi | Video 03:16
TIR'ın altına giren otomobilde ölen kuzenler Emrah ile Yunus, toprağa verildi | Video 04.08.2023 | 14:19
Diyarbakır’da temmuz ayında kaçakçılara 45 operasyon gerçekleştirildi: 15 tutuklama | Video 01:11
Diyarbakır’da temmuz ayında kaçakçılara 45 operasyon gerçekleştirildi: 15 tutuklama | Video 04.08.2023 | 14:23
Genç kızları taş ve yumruklarla dövdüler: 5 yaralı | Video 02:03
Genç kızları taş ve yumruklarla dövdüler: 5 yaralı | Video 04.08.2023 | 14:11
Kazada yola savrulan motosikletlilere kamyonet çarptı: 1 ölü | Video 01:18
Kazada yola savrulan motosikletlilere kamyonet çarptı: 1 ölü | Video 04.08.2023 | 14:11
Yunusun minik balıkla av oyunu kamerada | Video 01:49
Yunusun minik balıkla av oyunu kamerada | Video 04.08.2023 | 13:46
Terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ele geçirdi | Video 01:05
Terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ele geçirdi | Video 04.08.2023 | 13:23
Yavru kedileri ayağıyla ezip öldürdü; tepki görünce kaçtı | Video 05:38
Yavru kedileri ayağıyla ezip öldürdü; tepki görünce kaçtı | Video 04.08.2023 | 12:50
İstanbul’da internet dolandırıcılarına operasyon: 24 gözaltı | Video 01:06
İstanbul'da internet dolandırıcılarına operasyon: 24 gözaltı | Video 04.08.2023 | 12:28
Muhabirin ayılarla imtihanı! Ayılar kovaladı, muhabir böyle kaçtı | Video 03:57
Muhabirin ayılarla imtihanı! Ayılar kovaladı, muhabir böyle kaçtı | Video 04.08.2023 | 11:17
Bulaşık makinesinin içinden uyuşturucu çıktı | Video 02:01
Bulaşık makinesinin içinden uyuşturucu çıktı | Video 04.08.2023 | 11:59
Şarkıcı Kutsi benzini bitince yolda kaldı! Ters istikametteki kazada iki kişi öldü! | Video 00:56
Şarkıcı Kutsi benzini bitince yolda kaldı! Ters istikametteki kazada iki kişi öldü! | Video 04.08.2023 | 11:37
Köyde çıkan yangında 2 ev küle döndü | Video 01:44
Köyde çıkan yangında 2 ev küle döndü | Video 04.08.2023 | 11:31
Sokak röportajında ’uyuşturucu satıyorum’ demişti, gözaltına alındı! | Video 00:42
Sokak röportajında 'uyuşturucu satıyorum' demişti, gözaltına alındı! | Video 04.08.2023 | 11:21
Tırı geçmek isteyen motosikletliler kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı | Video 00:51
Tırı geçmek isteyen motosikletliler kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı | Video 04.08.2023 | 11:22
Sahte plakaları internet üzerinden satan 1 kişi yakalandı | Video 00:32
Sahte plakaları internet üzerinden satan 1 kişi yakalandı | Video 04.08.2023 | 10:15

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA