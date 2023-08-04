Pastane önünde silahla dehşeti yaşatan şüpheli yakalandı | Video
Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir kişi, tartıştığı kişiyi pastane önünde tabancayla ayağından vurup kaçan şüpheli jandarma tarafından yakalandı. Şüphelinin silahla yaptığı baskın ve kurşunlama anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Sarılar Jandarma Karakolundaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan ve yaralama olayının faili olduğu belirlenen Tarık Okyay isimli şüpheli Manavgat Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Ilıca Mahallesinde bulunan Manavgat S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:53
00:58
Birçok ilçede motosiklet çalan şahıslar Bolvadin’de yakalandı | Video 04.08.2023 | 15:17
03:58
İstanbul'da Eyyam-ı Bahur sıcakları etkisini sürdürüyor | Video 04.08.2023 | 15:08
02:28
Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu | Video 04.08.2023 | 14:59
04:22
Pastane önünde silahla dehşeti yaşatan şüpheli yakalandı | Video 04.08.2023 | 14:51
03:16
01:11
02:03
Genç kızları taş ve yumruklarla dövdüler: 5 yaralı | Video 04.08.2023 | 14:11
01:18
Kazada yola savrulan motosikletlilere kamyonet çarptı: 1 ölü | Video 04.08.2023 | 14:11
01:49
Yunusun minik balıkla av oyunu kamerada | Video 04.08.2023 | 13:46
01:05
Terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ele geçirdi | Video 04.08.2023 | 13:23
05:38
Yavru kedileri ayağıyla ezip öldürdü; tepki görünce kaçtı | Video 04.08.2023 | 12:50
01:06
İstanbul'da internet dolandırıcılarına operasyon: 24 gözaltı | Video 04.08.2023 | 12:28
03:57
Muhabirin ayılarla imtihanı! Ayılar kovaladı, muhabir böyle kaçtı | Video 04.08.2023 | 11:17
02:01
Bulaşık makinesinin içinden uyuşturucu çıktı | Video 04.08.2023 | 11:59
00:56
01:44
Köyde çıkan yangında 2 ev küle döndü | Video 04.08.2023 | 11:31
00:42
Sokak röportajında 'uyuşturucu satıyorum' demişti, gözaltına alındı! | Video 04.08.2023 | 11:21
00:51
Tırı geçmek isteyen motosikletliler kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı | Video 04.08.2023 | 11:22
00:32
Sahte plakaları internet üzerinden satan 1 kişi yakalandı | Video 04.08.2023 | 10:15