Patara'da caretta caretta yavrularının denizle buluşması böyle görüntülendi | Video
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Antalya'nın dünyaca ünlü Patara Sahili'ndeki caretta carettalar yuvalarından çıktı.
Bölgede deniz kaplumbağalarını koruma çalışması yürüten Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eyüp Başkale, Patara kumsalının 30 yıldır bilim insanlarının takibi altında olduğunu söyledi. Geçen yıl yuva sayısının 316 olduğunu hatırlatan Başkale, "Bu yıl 250 yuva var. Deniz kaplumbağaları ortalama 2-3 yılda bir yumurtlamak için kumsala çıkıyor, yani bu senenin popülasyonu 3-4 yıl öncesinin popülasyonuna denk geliyor" dedi.
"YAVRULARI DENİZE GÜVENLİ ŞEKİLDE ULAŞTIRMAYA DEVAM EDİYORUZ"
Başkale, koruma çalışmalarının iyi bir şekilde sürdüğünü belirterek, "Mayıs'ın 15'inde çalışmalara başladık. Hem ergin deniz kaplumbağalarının yuvalama sezonu devam ediyor hem de 24 Temmuz itibariyle yavru çıkışları başladı. Ergin kaplumbağaları korumaya çalışıyoruz. Yuvadan çıkan yavruları da denize güvenli şekilde ulaştırmaya devam ediyoruz. Ortalama yıllık yaklaşık 15-20 bin civarında yavru deniz kaplumbağasını denize gönderiyoruz. Bu sene 16-17 bin civarında deniz kaplumbağasını denize göndermeyi planlıyoruz. Her bin deniz kaplumbağasından sadece birkaç tanesi erginliğe ulaşabiliyor. Bu da hayatta kalma ihtimallerinin ne kadar düşük olduğunu gösteriyor" diye konuştu.
Başkan Mutlu Ulutaş da Patara'da güzel bir doğa olayı gerçekleştiğini, yuvadan çıkan caretta carettaları denizle buluşturduklarını ifade ederek, "Nesli tükenmekte olan canlıları Patara'da, Kaş'ta, bölgemizde koruyoruz, sahip çıkıyoruz. Daha çok caretta carettayı denizle buluşturabilmeyi bundan sonraki süreçte de diliyorum" dedi.