Patateslerin arasından yüzlerce uyuşturucu hap çıktı: 5 tutuklama | Video
Adana’da polisin yaptığı operasyonda yakalanan 5 şüpheli tutuklanırken, şahıslardan birinin el çantasındaki patateslerin arasında yüzlerce uyuşturucu hap çıktı.
Toplam bin 666 adet uyuşturucu hapla yakalanan 5 şüpheli emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüphelilerin tamamı uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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