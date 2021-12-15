Video Yaşam Patenli gencin tehlikeli inadı kamerada | Video
Patenli gencin tehlikeli inadı kamerada | Video

Patenli gencin tehlikeli inadı kamerada | Video

15.12.2021 | 10:43

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Antalya’da gece saatlerinde şehir içi yolcu otobüsünün arkasına tutunarak giden patenli gencin inadı, görenlere pes dedirtti. Zaman zaman otobüsün durması ile davranışından vazgeçen genç, aracın hareket etmesi ile yine tutundu.

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Olay, Muratpaşa İlçesi Kızılırmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Antalya'da sık sık trafiği tehlikeye düşürürken görüntülenen patenli gençlerden birisi bu kez halk otobüsünün arkasına tutundu. Yanından geçen onlarca araca aldırmaya genç, uzun süre otobüs arkasında tutunmaya devam etti. Otobüs şoförü ise ara ara genci fark ederek, ayrılması için durakta durdu. Bunun üzerine genç kaçarak uzaklaştı. Genç, otobüsün hareket etmesi ile arkadan gelerek yine tutundu. Yaklaşık 3 kilometre otobüsün arkasında giden genç, trafik ışıklarında davranışından vazgeçti.

Genci kazaya davetiye çıkardığı tehlikeli anlar ise bir otomobilin kamerasına yansıdı. Görüntülerde gencin otobüsün arkasına tutunarak gittiği ve otobüsün durması ile kaçarak uzaklaştığı sonra yeniden gelerek tutunduğu görüldü.

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