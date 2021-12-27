Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:18
Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada | Video 27.12.2021 | 09:10
00:25
Denizli'de anne kız yangından son anda kurtuldu | Video 26.12.2021 | 16:08
00:26
Araçla “MET” satıyordu! Suçüstü yakaladılar | Video 26.12.2021 | 16:05
00:04
01:09
03:15
00:25
Mazgalı böyle çaldılar! At Arabalı hırsızlar yakalandı | Video 26.12.2021 | 13:43
03:22
Batman'da elektrik akımına kapılan köpek telef oldu | Video 26.12.2021 | 12:02
04:25
Deniz kenarında başlayan maraton kayak merkezinde tamamlandı | Video 26.12.2021 | 11:41
00:39
Ansızın gelen misafir yürekleri ısıttı | Video 26.12.2021 | 11:51
02:06
Türkiye’nin en hızlı akan nehri olan Çoruh buz tuttu | Video 26.12.2021 | 11:30
01:55
01:53
Esenler'de sahte ilaç deposuna baskın! 1 kişi tutuklandı | Video 26.12.2021 | 10:48
01:55
Beşiktaş'ta kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı | Video 26.12.2021 | 10:44
03:04
Avcılar'da pencerede sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı | Video 26.12.2021 | 10:31
03:46
01:27
Sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı böyle görüntülendi | Video 26.12.2021 | 10:01
01:34
Türkiye'nin Sibirya'sı Göle -30 derece | Video 26.12.2021 | 10:02
01:17
Son Dakika: İstanbul Güngören'de tramvay yolunda kaza | Video 26.12.2021 | 10:02
00:54
İzmir’de sokak ortasında pompalı tüfekle cinayet! | Video 26.12.2021 | 09:43
Beyoğlu’nda patenli gençlerin belediye otobüsünün arkasına tutunarak yaptıkları yolculuk tehlikeye davetiye çıkardı. Trafikteki sürücüleri korkutan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Beyoğlu Tarlabaşı'nda patenli 3 gencin belediye otobüsüne tutunarak ilerlediği tehlikeli yolculuk bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Can güvenliğini tehlikeye atan gençler diğer sürücülere de korku dolu anlar yaşattı.