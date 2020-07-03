Video Yaşam Patlamanın gizemini AKİ çözecek | Video

Patlamanın gizemini AKİ çözecek | Video

Patlamanın gizemini AKİ çözecek | Video
03.07.2020 | 22:42

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OTOMATİK OYNAT

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Sakarya Hendek bölgesinde sabah saatlerinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama olayı ile ilgili olarak Emniyet Genel Müsürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı Afet Kriminal İnceleme ekipleri çalışma başlattı.

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