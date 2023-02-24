Patlayan kolonların tuğladan yapıldığı ortaya çıktı | Video

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık depremler 11 ilde yıkıma ve can kaybına neden olurken, Batman'da 18 dairelik 25 yıllık binanın kolonlarını kontrol eden bina sakinleri, patlayan kolonların tuğladan beton kolon olduğunu fark etti.