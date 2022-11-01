Video Yaşam Patlayan su borusu asfaltı yerinden söküp yolları göle çevirdi | Video
Patlayan su borusu asfaltı yerinden söküp yolları göle çevirdi | Video

Patlayan su borusu asfaltı yerinden söküp yolları göle çevirdi | Video

01.11.2022 | 10:15

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Karabük'te yolun altındaki bir su borusunun patlaması ile yollar göle dönerken, asfalt yerinden söküldü.

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Olay, Kayabaşı Mahallesi Bahattin Gazi Caddesinde meydana geldi.

Sabah saatlerinde drenaj su boru hattının patlaması sonrası caddeler kısa sürede göle döndü. Sürücüler su içerisinde ilerlemekte zorlanırken patlama nedeniyle asfaltın bir kısmı yerinden söküldü.

Öte yandan Cumapazarı mevkiinde yolu kaplayan su nedeniyle pazar yerindeki bazı ürünler zarar gördü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Belediye ekipleri de suyu keserek bölgede çalışma başlattı.

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