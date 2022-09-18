Patlayan su hattı caddeyi göle çevirdi, esnaf isyan etti | Video

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Bodrum’da daha önce aynı bölgede bir yılda 6 kez patlayan isale hattı, 7’nci kez patladı. 8 adet işyerini su bastı.
İhbarın ardından MUSKİ ekiplerince hatta giden su kesildi. Patlağın olduğu noktada tamir çalışması başlatıldı.
Su basan işyerlerini temizlemeye başlayan esnaf, isyan etti.
Bölge esnaflarından Murat Kurutaş, "Bu, bu sene yedinci patlama. Son 3 senede 30 kez patlama oldu. Bu patlamada 8 dükkanı su bastı. Yeter artık." dedi.