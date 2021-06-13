Video Yaşam Patronun kredi kartlarından 5 bin ve nakit 8 bin lirayı alıp kayıplara karıştı | Video

Patronun kredi kartlarından 5 bin ve nakit 8 bin lirayı alıp kayıplara karıştı | Video

Patronun kredi kartlarından 5 bin ve nakit 8 bin lirayı alıp kayıplara karıştı | Video
13.06.2021 | 10:22

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Bursa'da 20 gün önce işe başladığı çay ocağındaki patronun şifrelerini bildiği kredi kartı ve paraları alıp kayıplara karışan çalışan, güvenlik kameralarına yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz gün Bursa Kapalı Çarşı Tuz Pazarı girişinde bulunan bir çay ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iş yeri sahibi Alpaslan Alp 20 gün önce durumu kötü olduğu ve işe ihtiyacı olduğu işe aldığı genci barınma ihtiyacını karşılayarak eskiden kaldığı evinin kapısının açtı.

Diğer yandan çay ocağında da iş vererek yardımcı olan Alpaslan Alp yapılan hırsızlık karşılığında hayal kırıklığına uğradı. İş yerinden kısa süreliğine ayrılan Alp, telefonuna kredi kartından 2 bin liralık alışveriş yapıldığı bildirimini görünce hemen dükkana geldi. Çekmecede çantasını göremeyince çalındığını anlayarak bankayı arayıp iptal ettirdi. Fakat o sırada hesaptan 5 bin lira çekilmişti. Aynı çantada bulunan 8 bin lira da kayıplara karışırken, Alpaslan Alp polis ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler eşkalini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İhlas Haber Ajansı mikrofonlarına konuşan Alpaslan Alp, "İşe ihtiyacı vardı. Kimsesi ve kalacak yeri yoktu. 20 gün önce işe aldım. Fakat bugün yokluğumu fırsat bilerek çekmecede içinde 8 bin lira ve kredi kartlarımın bulundu çantayı alarak kaçmış. Telefonuma mesaj gelince fark ettim. Bankayı arasam da 8 bin lira para çoktan çekilmişti. Polis ekiplerine ihbarda bulundum. Umarım en kısa sürede yakalanır" dedi.

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