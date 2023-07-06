Video Yaşam Patronunu boğazından bıçaklayarak öldüren zanlı yakalandı | Video
Patronunu boğazından bıçaklayarak öldüren zanlı yakalandı | Video

Patronunu boğazından bıçaklayarak öldüren zanlı yakalandı | Video

06.07.2023 | 13:29

Bursa’da otomobil kullanan Mustafa Ekşi’nin boğazından bıçaklayarak ölümüne sebep olan çalışanı gözaltına alındı. Katil zanlısı H.K.O.'nun 9 aydır Ekşi'nin yanında muhasebeci olarak çalıştığı ortaya çıktı.

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Olay, 5 Temmuz tarihinde saat 17.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara yolu istikametinde seyreden 16 KM 015 plakalı otomobil sürücüsü Mustafa Ekşi (41), yan koltukta bulunan H.K.O. ile alacak verecek sebebiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonucu yanında taşıdığı bıçağı çıkaran H.K.O., Ekşi'nin koluna ve boynuna sapladı. Arabayı Kent Meydanı otoparkında durduran Ekşi, kanlar içerisinde aşağı indi. Önünde bulunan araçtan yardım isteyen Ekşi, yere yığıldı. Vatandaşlar, ellerine geçirdikleri havlularla Ekşi'nin kanamasını dindirmeye çalışırken, Galerici Ekşi'nin 9 aydır yanında muhasebeci olarak çalışan H.K.O. ise kayıplara karıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, en yakın hastaneye ağır yaralı olarak Ekşi'yi kaldırsa da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaçan şahsın, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu Osmangazi ilçesinde gözaltına alındı.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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