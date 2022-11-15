Video Yaşam Patronunun 8 milyon lirasını çalıp böyle kaçtı | Video
Patronunun 8 milyon lirasını çalıp böyle kaçtı | Video

Patronunun 8 milyon lirasını çalıp böyle kaçtı | Video

15.11.2022 | 14:55

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Fatih'te işadamının içinde yaklaşık 8 milyon değerindeki döviz bulunan çantasını çaldıktan sonra kayıplara karışan şoför, polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık şüphelisinin kaçma anı ise kameraya yansıdı.

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Olay 12 Kasım günü 12.20'da Fatih Kapalı Çarşıda meydana geldi. İddiaya göre S.N.A.M isimli iş adamı yaklaşık 8 milyon lira eden 280 bin Euro ve 150 bin Dolar para dolu çantayı döviz bürosuna götürdüğü sırada şoförü olan A.K.'ye verdi. Şoför A.K., çarşı içindeki kalabalıktan istifade ederek para dolu çanta ile kaçtı. S.N.A. M. isimli şahıs, para dolu çantasının şoförü tarafından çalındığını fark edip durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şoför A.K.'yi Küçükçekmece'deki bir adreste yakalayarak gözaltına aldı. Şoför A.K.'nin "Güveni Kötüye Kullanma" suçundan adli makamlara sevk edildikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Öte yandan hırsızlık şüphelisinin kaçma anı çarşıdaki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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