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OTOMATİK OYNAT
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Patronunun 8 milyon lirasını çalıp böyle kaçtı | Video 15.11.2022 | 14:55
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Mermer ocağına dadanan hırsızlar JASAT'tan kaçamadı: 2 tutuklama | Video 15.11.2022 | 15:09
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi yemeğine katıldı | Video 15.11.2022 | 13:44
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2 milyonluk Forex vurgunu operasyonu: 17 gözaltı | Video 15.11.2022 | 12:13
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Mersin'de organize suç örgütü operasyonu 42 gözaltı | Video 15.11.2022 | 10:04
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Gaziantep'te, 2 kişinin parasını gasbeden şüpheli tutuklandı | Video 15.11.2022 | 10:04
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Bursa’da freni boşalan hafriyat kamyonu böyle dehşet saçtı | Video 15.11.2022 | 11:04
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Aracıyla geçerken sarkıntılık yapan şahsa kalaslarla saldırdılar | Video 15.11.2022 | 11:04
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Uludere'den kartpostallık görüntüler | Video 15.11.2022 | 10:20
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Müge Anlı SON BÖLÜM | 15 Kasım 2022 Salı Tamamı Kesintisiz izle! | Video 15.11.2022 | 10:30
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Tuzla'da 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı | Video 15.11.2022 | 09:38
Fatih'te işadamının içinde yaklaşık 8 milyon değerindeki döviz bulunan çantasını çaldıktan sonra kayıplara karışan şoför, polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık şüphelisinin kaçma anı ise kameraya yansıdı.