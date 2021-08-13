Patronunun arabasını kurtardı, patronu dükkanda hayatını kaybetti | Video
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Kastamonu’daki sel felaketinin en yoğun yaşandığı Bozkurt’ta 60 yaşındaki bir adam sel suları aniden gelince ekmek fırınında olan patronu arabasını kurtarmasını istedi. Patronunun arabasını kurtaran adamın hem kendi arabası hem de patronu sel sularını kapıldı. Patronu hayatını kaybetti.
Kastamonu'daki sel felaketinin 3'üncü gününde enkaz çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlar ve ekipler el birliği ile bölgede yaralarını sarıyor. Sel sularının ilk yükseldiği anda iş yerinde patronu ile olduğunu ifade eden İsa Akbaş(60) patronunun arabasını alarak sulardan kaçırdığını ancak patronunun dükkanda mahsur kalarak hayatını kaybettiğini belirterek, " Ekmek fırınında çalışıyorduk. Sel geliyor kaçın diye ihbar geldi. Kaçacağımız sırada patronumuz bana kuyumcu dükkanını bana arabayı kaçır dedi. Kendi arabasını kaçırdım ben onun kendi arabamı bıraktım o da böyle sele kapıldı. Aşağı yukarı 150 - 200 metre sürüklendi. Patronumda kuyumcu dükkanını beklerken çıkamadı"dedi.