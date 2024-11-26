Pazarcıların yer tartışması kanlı bitti | Video
İstanbul Avcılar'da pazarcı ve peçete satıcısının yer tartışması kavgaya dönüştü. Kavgaya dahil olan pazarcının oğlu peçete satıcısının bastonunu elinden alıp kafasına vurdu. Olayda seyyar satıcı yaşlı adam yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
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