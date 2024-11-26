Video Yaşam Pazarcıların yer tartışması kanlı bitti | Video
Pazarcıların yer tartışması kanlı bitti | Video

Pazarcıların yer tartışması kanlı bitti | Video

26.11.2024 | 09:44

İstanbul Avcılar'da pazarcı ve peçete satıcısının yer tartışması kavgaya dönüştü. Kavgaya dahil olan pazarcının oğlu peçete satıcısının bastonunu elinden alıp kafasına vurdu. Olayda seyyar satıcı yaşlı adam yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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Olay geçtiğimiz Pazar günü Avcılar ilçesinde kurulan semt pazarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre pazardaki seyyar satıcı ile pazarcı arasında çıkar yer tartışması kavgaya dönüştü. Yaşlı adamların kavgasına pazarcının oğlu da dahil oldu. Adam babasıyla tartışan adamın bastonunu elinden alıp kafasına vurdu. Kafasından yaralanan adam için polis ve sağlık ekibi çağrıldı. Adam hastaneye kaldırılırken şikayetçi olduğu taraf ise gözaltına alındı.
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