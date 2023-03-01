Video Yaşam Pazarı kundaklayan şahıs güvenlik kamerasında | Video
Pazarı kundaklayan şahıs güvenlik kamerasında | Video

Pazarı kundaklayan şahıs güvenlik kamerasında | Video

01.03.2023 | 16:30

Bartın’da kapalı pazaryerinde yangın çıkaran şahısın tezgahları ateşe verdiği anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

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