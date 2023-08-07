Peçetelere emdirilmiş 50 milyon TL değerinde uyuşturucu yakalandı | Video 07.08.2023 | 12:34 Konya’da narkotik ekiplerinin kovalamaca sonucu yakaladığı 3 araçta yapılan aramada, çeşitli boyutlardaki peçetelere emdirilmiş 50 milyon TL değerinde sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 aracın il dışından Konya'ya uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaştı. Vakit kaybetmeden harekete geçen polis, kent girişinde uygulamalarını sıklaştırdı. Uygulamayı gören şüpheliler kaçmaya başladı. 'Dur' ihtarına rağmen kaçmaya sürdüren 6 şüpheli, kısa süreli kovalamacanın ardından yakalanıp, gözaltına alındı.

PEÇETELERE EMDİRİLMİŞ 50 MİLYON TL DEĞERİNDE UYUŞTURUCU

Narkotik ekipleri üç ayrı araçta yaptığı aramada, 50 milyon TL değerinde olduğu tespit edilen, 89 adet 40×40 cm, 2 adet 20×40 cm ve 2 adet 10×40 cm olmak üzere peçetelere emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu madde kullanmak ve uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlarından adliye sevk edilen 6 şüphelide tutuklanarak cezaevine gönderildi.