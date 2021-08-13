Video Yaşam Pedalları karıştıran ehliyetsiz sürücü köfte tezgahına ve vatandaşların arasına böyle daldı | Video

Pedalları karıştıran ehliyetsiz sürücü köfte tezgahına ve vatandaşların arasına böyle daldı | Video

Pedalları karıştıran ehliyetsiz sürücü köfte tezgahına ve vatandaşların arasına böyle daldı | Video
13.08.2021 | 16:16

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Başkent’te aracının pedallarını karıştıran ehliyetsiz sürücü fren yerine gaza basınca cadde üzerinde bulunan bir kahvehaneye daldı. 3 kişinin yaralanmasına sebep olan kaza, güvenlik kameralarına da yansıdı.

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Olay, Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Rüzgarlı Sokak'ta meydana geldi. Vedat A, kendi kontrolündeki aracıyla ara sokaktan caddeye çıktığı esnada fren yerine gaz pedalına bastı. Aracın hakimiyetini kaybeden sürücü, cadde üzerindeki kahvehanede oturan insanlara çarptı. Meydana gelen kaza sonucu 3 kişi yaralandı. Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza mahallinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, sürücü Vedat A.'nın ise ehliyetinin olmadığı öğrenildi. Vedat A.'ya 'ehliyetsiz olarak araç kullanmaktan ötürü para cezası kesildi. Kaza anı ise caddedeki bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"BURADA CAN PAZARI YAŞANDI"
Kazanın mağdurlarından çevre esnaf Cevdat Eren ise kazada bir kişinin otomobil altında kaldığını belirterek, "Seyyar köfteciyim ben. Normalde tezgahın başında oturan bir insanım. Bir misafirimiz vardı. Onunla sohbet ediyorduk. Arkamı döndüm, kıyamet kopmuş. Benim seyyar araba havada dönerek takla atıyor. Arabayı süren acemiydi galiba. Virajı alamayınca fren yerine gaza batı. Bizi biçti gitti. İnsanlar panik halindeydi. Tabiri caizse can pazarı yaşandı burada. Normal bir olay değil bu. Gaza basınca önüne ne geldiyse kattı gitti. Benim araba pert oldu. Aynı kağıdı buruşturmuş gibi oldu. Orada çay içen insanlar vardı, onlarda kazadan zarar gördü. Birisine de altına aldı zaten. Şükür ki canımız sağ, ölen olmadı. Hafif yaralanan oldu sadece" ifadelerini kullandı.

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