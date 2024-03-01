"Pekmez Kardeşler" organize suç örgütü çökertildi | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Ankara’da eş zamanlı olarak düzenlenen “Mahzen-1” Operasyonu’nda “Pekmez Kardeşler” organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.
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