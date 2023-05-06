Pelikan ailesi Kars Barajı’nda görüntülendi | Video
Havaların ısınmasıyla birlikte Kars’a gelen pelikanlar, baraj gölünde yerini almaya başladı. Gruplar halinde baraj sularında yiyecek arayan pelikanlar, yuvalarını burada yapıyor.
Pelikanların Kars'a geldiğini ifade eden vatandaşlar, "Kars Barajı'nın olduğu bölgedeyiz. Daha önce Kuyucuk Gölü'nde bulunan su kuşları tamamen Kars Barajı'nda yer alıyor. Pelikanlar, karabataklar, ördekler, martılar ve bir çok kuş çeşidi Kars Barajı'na gelmeye başladı. Buda güzellik oluşturuyor. Buradan doğaseverlere, yaban hayatını takip eden fotoğrafçılara tavsiye ederim, burada her kuş çeşidini görmek mümkün" dedi.
Öte yandan Kars Baraj Gölü'nün su tutmasıyla birlikte yüzlerce su kuşu bölgeyi yaşam alanları olarak seçti. Yuvalarını burada yapan kuşlar, adeta görenleri büyülüyor. Pelikanları ve su kuşlarını görmek için bölgeye gelen vatandaşlar, kuşları rahatsız etmeden uzaktan bol bol fotoğraf çekerek, kuşları gözlemliyor.
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