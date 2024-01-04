Video Yaşam Peluş ayıdan 1825 adet uyuşturucu hap çıktı | Video
Peluş ayıdan 1825 adet uyuşturucu hap çıktı | Video

Peluş ayıdan 1825 adet uyuşturucu hap çıktı | Video

04.01.2024 | 10:20

Adana'da Seyhan polisi şüphe üzerine durdurduğu taksi içerisindeki yolcuya ait bir pelüş ayı içerisinde bin 825 uyuşturucu hap ele geçirdi. Peluş ayının sahibi tutuklandı.

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Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü bağlı Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, "Huzurunuz Gururumuzdur" sloganı çerçevesinde vatandaşların güvenliği için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yapılan çalışmalar çerçevesinde devriye görevini icra eden araştırma ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi Mustafa Kemalpaşa Bulvarında şüphelendiği taksiyi durdurdu.

"PELUŞ AYIDAN UYUŞTURUCU HAP ÇIKTI"
Takside müşteri Mahmut E., polisin aracı durdurması üzerine panik yaptı. Bunun üzerine ekipler şahsın üzerini aradı, ancak bir suç unsuru bulamadı. Şahsın yanında bulunan oyuncak peluş ayıyı arayan ekipler bin 825 uyuşturucu hap ele geçirdi.

"UYUŞTURUCUYU YAKALATAN ŞÜPHELİDEN İLGİNÇ SAVUNMA"
Gözaltına alınan Mahmut E., polis merkezine götürüldü. Şüpheli Mahmut E. ifadesinde, "Oyuncağı, ismini hatırlamadığım bir arkadaşım emanet olarak verdi. Geri alacaktı. İçinde uyuşturucu olduğunda haberim yoktu" diye kendini savundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mahmut E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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