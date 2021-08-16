Video Yaşam Pençe - Şimşek operasyonu bölgesinde çatışma: 1 şehit, 1 yaralı

Pençe - Şimşek operasyonu bölgesinde çatışma: 1 şehit, 1 yaralı

Pençe - Şimşek operasyonu bölgesinde çatışma: 1 şehit, 1 yaralı
16.08.2021 | 08:37

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Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinin bir üs bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Muhammet Öztürk'ün şehadet haberi, Kastamonu Taşköprü'deki baba evine ulaştı. Öztürk'ün acı haberi Kırha köyünde yaşayan ailesine verildi. Haberin ardından şehidin baba ocağına Türk Bayrağı asıldı.

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Şehit Muhammed Öztürk'ün naaşının sabah erken saatlerde havayolu ile Kastamonu'ya getirilmesi bekleniyor. Ardından Şehidin naaşı, Taşköprü ilçesinde öğle namazına müteakip ilçe meydanında kılınacak cenaze namazından sonra Kurbantepe Mezarlığı'nda defnedilecek.

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