Video Yaşam Pencere korkuluklarından tırmanarak girdikleri evleri soyan hırsızlar önce kameralara sonra polise yakalandı | Video

Pencere korkuluklarından tırmanarak girdikleri evleri soyan hırsızlar önce kameralara sonra polise yakalandı | Video

Pencere korkuluklarından tırmanarak girdikleri evleri soyan hırsızlar önce kameralara sonra polise yakalandı | Video
15.07.2021 | 13:52

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Beyoğlu'nda apartman pencerelerinin demir korkuluklarına tutunarak tırmanıp girdikleri evleri soyan 2 şüpheli yakalandı. Zanlıların evlere tırmandığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Amirliği timleri, geçtiğimiz Pazar günü erken saatlerde Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Gümüş Küpe Sokakta bir apartmanda evden hırsızlık olayının olduğu, ancak henüz müracaatta bulunmadıkları bilgisini aldı. İhbarı alır almaz kısa sürede olay yerine geçen emniyet ekipleri, hırsızlık olayının şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, çevrede bulunan kamera görüntülerinden yola çıkara zanlıların eşkallerini tespit etti.

APART OTELE BASKINLA YAKALANDI
Apartmanlarda pencereleri açık bırakılan dairelerin demir korkuluklarından tırmanarak giren şüphelilerin ilçede pek çok hırsızlık olayının da faili olduğu belirlendi. Zanlıların peşine düşen polis, hırsızların Bülbül Mahallesi Farabi Sokakta bulunan bir apart otelde kaldıklarını tespit etti. Hırsızları yakalamak için söz konusu otele baskın yapan emniyet güçleri, zanlılardan Bülent L.'yi otel merdivenlerinde yakalayarak gözaltına aldı. Bu sırada zanlılardan Velat Ç., polisi görünce otel merdivenlerinin penceresinden atladı. Pencereden otel dışına atlayan Vedat Ç., arka sokakta önlem alan polis ekipleri tarafından kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı.

ZANLILARIN PENCERELERE TIRMANMA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Zanlılar ile ilgili yapılan detaylı araştırmalarda pek çok hırsızlık olayının da failleri oldukları anlaşıldı. Yakalanan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Amirliiği'ne götürüldü.

Zanlıların emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.

Öte yandan hırsızların pencere korkuluklarından tırmanarak eve girmeye çalıştıkları anlar ve bina çevresindeki görüntüler çıkışı ise saniye saniye güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde bir kişi pencere demirlerinden tırmanırken, diğer şüpheli ise bir süre çevrede gözcülük yaptıktan sonra o da aynı binaya girmek için tırmanıyor.

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