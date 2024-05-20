Pencereden girdiği işyerinden 7 bin lira çalan şahıs asansör makine dairesinde yakalandı | Video
Samsun'da pencereden girdiği işyerinin kasasından 7 bin lira çalan hırsız, polisin takibi sonucu saklandığı çatıdaki asansör makine dairesinde yakalandı.
Yapılan araştırmada ayrıca uyuşturucu kullanmaktan 3 yıl 1 ay 15 gün cezasının bulunduğu ortaya çıkan Ü.K. gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ü.K. "hırsızlık" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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