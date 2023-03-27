Pencerelerden girip kombileri çalan hırsız yakalandı | Video 27.03.2023 | 10:22 Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; pencereleri zorlayarak girdiği iki adresten kombileri çalan hırsızı yakaladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul'da iki kişi; Tuzla İlçesi'nde pencerelerini zorlayarak girdikleri iki adresten kombileri çaldı. İki suç ortağı kombileri bir araca yükleyerek kaçtı. A.D. isimli hırsız, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. "Hırsızlık" suçundan çok sayıda kaydı ve aranması bulunan ve "Evden Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen A.D. isimli hırsız tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer suç ortağını yakalama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.