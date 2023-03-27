Pencerelerden girip kombileri çalan hırsız yakalandı | Video
Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; pencereleri zorlayarak girdiği iki adresten kombileri çalan hırsızı yakaladı.
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