Video Yaşam Pencerenin demirine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı | Video
Pencerenin demirine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı | Video

Pencerenin demirine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı | Video

13.01.2023 | 22:48

Batman'da başı, pencere korkuluğunun demirleri arasına sıkışan 5 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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