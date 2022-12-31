Pendik D-100 Karayolunda zincirleme kaza: 1 yaralı | Video

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Pendik D-100 Karayolu Kaynarca mevkiinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada, 1 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan kadını sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralı kadın sağlık ekiplerince ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Araçların kaldırılmasıyla trafik normale dönerken, polis kazaya ilişkin çalışma başlattı.