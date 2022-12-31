Video Yaşam Pendik D-100 Karayolunda zincirleme kaza: 1 yaralı | Video
Pendik D-100 Karayolunda zincirleme kaza: 1 yaralı | Video

Pendik D-100 Karayolunda zincirleme kaza: 1 yaralı | Video

31.12.2022 | 16:05

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Pendik D-100 Karayolu Kaynarca mevkiinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada, 1 kişi yaralandı.

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Kaza, Pendik D-100 Karayolu Kaynarca mevkiinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadıköy istikametine seyir halinde olan S.K. idaresindeki otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde seyreden N.A'nın kullandığı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil seyir halindeki başka bir araca çarptı. Kazada, N.A'nın aracında bulunan eşi T.A. arka koltukta sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan kadını sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralı kadın sağlık ekiplerince ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Araçların kaldırılmasıyla trafik normale dönerken, polis kazaya ilişkin çalışma başlattı.

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