Video Yaşam Pendik sahil yolunda otomobil içerisinde ceset bulundu | Video

Pendik sahil yolunda otomobil içerisinde ceset bulundu | Video

Pendik sahil yolunda otomobil içerisinde ceset bulundu | Video
16.08.2021 | 09:54

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Pendik sahil yolunda vatandaşlar tarafından park halinde olan bir otomobilde baygın halde yatan bir kişi olduğu görüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri, otomobil içerisinde yatan erkek şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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Olay, geçtiğimiz Cuma günü akşam saatlerinde yaşandı. Pendik Batı Mahallesi'nde sahil yolunda park halindeki bir otomobil içerisinde bir kişinin baygın halde yattığını gören vatandaşlar durumdan şüphelenerek polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis, otomobil içerisindeki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Kimliği henüz belirlenemeyen erkek bir sahsa ait olduğu anlaşılan cesette herhangi bir yara ya da darp izine rastlanmadığı öğrenildi. Ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze nakil aracıyla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

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