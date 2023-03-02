Pendik'te 1 buçuk milyon liralık uyuşturucu operasyonla ele geçirildi | Video
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri Pendik'te uyuşturucu imalathanesi olarak kullanılan bir eve baskın düzenledi. Baskında piyasa değeri 1 buçuk milyon lira olduğu belirlenen, marihuana diye tabir edine uyuşturucu madde ele geçirildi.
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