Video Yaşam Pendik'te 1 buçuk milyon liralık uyuşturucu operasyonla ele geçirildi | Video
Pendik'te 1 buçuk milyon liralık uyuşturucu operasyonla ele geçirildi | Video

Pendik'te 1 buçuk milyon liralık uyuşturucu operasyonla ele geçirildi | Video

02.03.2023 | 16:06

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri Pendik'te uyuşturucu imalathanesi olarak kullanılan bir eve baskın düzenledi. Baskında piyasa değeri 1 buçuk milyon lira olduğu belirlenen, marihuana diye tabir edine uyuşturucu madde ele geçirildi.

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