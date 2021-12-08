Video Yaşam Pendik'te 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video
Pendik'te 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video

Pendik'te 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video

08.12.2021 | 15:05

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Pendik'te D-100 Karayolu Kaynarca mevki Ankara istikametinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü. 3 kişi de yaralandı. Kaza anı çevredeki kameralara saniye saniye yansıdı.

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Kaza, saat 00.15 sıralarında D-100 Karayolu Pendik, Kaynarca mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre trafiğin durmasıyla 34 DHZ 427 plakalı TIR sürücüsü yavaşladı. Arkadan gelen ve aşırı süratli olduğu iddia edilen 28 AS 302 plakalı otomobilin sürücüsü duramayarak TIR'a arkadan çarptı. Aynı istikamette seyir halindeki 10 AGK 987 plakalı çekici ise hem otomobile hem de TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yola savruldu. Çekici içerisinde bulunan iki kişi bulundukları yerde sıkışırken, otomobilde yolcu bölümündeki Cüneyt Çiftçi TIR ile çekici arasında sıkışarak feci şekilde can verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü ve çekici içerisindeki 2 yaralı bulundukları yerden çıkartılarak ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA
Kaza, çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde TIR'ın yavaşladığı, arkadan gelen otomobilin TIR'a çarparak durduğu görülüyor. Bir başka görüntüde ise kazaya karışan araçların yoldan geçtiği görülüyor.

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