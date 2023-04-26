Pendik’te 2 grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü | Video
Pendik’te 2 grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi yaralanırken, polis kavgaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
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