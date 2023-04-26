Video Yaşam Pendik’te 2 grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü | Video
Pendik’te 2 grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü | Video

Pendik’te 2 grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü | Video

26.04.2023 | 13:58

Pendik’te 2 grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi yaralanırken, polis kavgaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Olay geçtiğimiz günlerde Pendik'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Eli bıçaklı olan bir şahıs koşarak karşı gruptan birine bıçakla saldırdı. Kavgada 1 kişi yaralanırken, şahsın bıçakladığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Öte yandan polis kavgaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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