Pendik'te 2 grup arasındaki silahlı çatışma kamerada | Video 13.04.2023 | 13:05 Pendik'te karşılıklı iki otomobil içinde bulunan şahıslar birbirlerine ateş etti. Kurşunlardan bazıları işyerinin camına isabet etti. Şahsıların ateş etmesi anı güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Pendik Kaynarca Mahallesi Aydınlı Caddesi üzerinde dün saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan iki otomobilden bir tanesi, yolda seyir halinde olan diğer otomobilin önünü keserek kurşun yağdırmaya başladı. Diğer otomobildekiler de ateş ederek karşılık verdi. Kurşunlardan bazıları bir işyerinin camına isabet ederken iki araçta olay yerinden uzaklaştı. O anlar çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.Pendik'te 2 araç içerisindeki şahısların birbirlerine ateş etmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde caddede 2 araç sürücüsü karşılaşıyor. Araç içerisindeki şahısların karşılıklı ateş ederken silah sesini duyan vatandaşların kaçıştığı görülüyor. Olayı gören Cemal Kaba, "Burada iki araba birbirine ateş ettiler. İki kurşun fırına geldi. 20 dakika sonra polis geldi. Boş kovanları topladı. Yaralıyı var mı bilmiyoruz. Her şey 10 dakikada oldu." dedi.