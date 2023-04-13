Pendik'te 2 grup arasındaki silahlı çatışma kamerada | Video
Pendik'te karşılıklı iki otomobil içinde bulunan şahıslar birbirlerine ateş etti. Kurşunlardan bazıları işyerinin camına isabet etti. Şahsıların ateş etmesi anı güvenlik kamerasına yansıdı.
OLAY ANI KAMERADA
Pendik'te 2 araç içerisindeki şahısların birbirlerine ateş etmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde caddede 2 araç sürücüsü karşılaşıyor. Araç içerisindeki şahısların karşılıklı ateş ederken silah sesini duyan vatandaşların kaçıştığı görülüyor. Olayı gören Cemal Kaba, "Burada iki araba birbirine ateş ettiler. İki kurşun fırına geldi. 20 dakika sonra polis geldi. Boş kovanları topladı. Yaralıyı var mı bilmiyoruz. Her şey 10 dakikada oldu." dedi.
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