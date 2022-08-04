Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:49
01:34
00:42
200 Euro ile sigarasını yaktı! O görüntülere tepki yağdı | Video 04.08.2022 | 16:42
00:46
00:33
Son Dakika: Dövüp karakola götürmüştü... Babası değil sevgilisiymiş! | Video 04.08.2022 | 16:00
00:59
01:09
Sürat teknesi tekne dolmuşa çarptı! 1 turist öldü | Video 04.08.2022 | 15:30
02:29
Mersin'de bir araçta 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi | Video 04.08.2022 | 15:45
02:08
Şampuan kutusundan 88 gram esrar çıktı! | Video 04.08.2022 | 14:38
03:14
Yılın ilk 7 ayında 327 bin 859 kişi Kapadokya’yı kuş bakışı izledi | Video 04.08.2022 | 14:15
03:37
00:15
Camları açık olan evlere girip telefonları çalan hırsız tutuklandı | Video 04.08.2022 | 14:07
00:45
Cadde ortasında kadının boğazını sıktı, darp etti | Video 04.08.2022 | 14:07
02:30
01:08
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek uçtu | Video 04.08.2022 | 14:04
09:04
02:53
Pendik’te 2 katlı metruk binanın çatısı alevlere teslim oldu | Video 04.08.2022 | 12:44
00:15
Bursa'da otomobil viraja hızlı girince köprü duvarına böyle çarptı | Video 04.08.2022 | 12:05
00:54
Kırmızı ışıkta durmayan bisikletliye otomobilin çarpması kamerada | Video 04.08.2022 | 12:25
02:12
Korsan otoparkçı baba yakalandı, yerine oğlu geçti | Video 04.08.2022 | 11:56
Pendik’te 2 katlı metruk binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede çatıyı saran alevler, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken çatıdan alevlerin yükseldiği anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
"KENTSEL DÖNÜŞÜMDE OLAN BİR BİNA OLDUĞU İÇİN İÇERDE KİMSE YOKTU"
Konu hakkında konuşan vatandaşlardan Hasan Doğan, "2 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Kentsel dönüşümde olan bir bina olduğu için içerde kimse yoktu. İtfaiye ekipleri geldi, yangını kontrol altına aldı." dedi.