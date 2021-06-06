Pendik'te 3 kişinin yaralandığı kaza, kamerada  | Video

Pendik'te, minibüsün çarptığı hafif ticari araç devrildi. 3 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, dün 14.30 sıralarında, Pendik Velibaba Mahallesi Dolayoba Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir minibüs, 2 hafif ticari aracın arasından geçmek istedi. Ancak yolun sağından ilerleyen hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç devrildi, içinde bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin yaralıların yardımına koştuğu kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazayı gören Fırat Onan, "Dün kısıtlama olmadığından burası bir hayli kalabalıktı. Minibüs araca çarptı, araç devrildi. Araçların içerisinde çocuklu aileler de vardı. Panik havası oluştu burada. Neyse ki ağır yaralanan olmaması, tek tesellimiz. Burası biraz uzun cadde olduğu için araçlar sürat yapıyorlar. Bundan dolayı da ara ara kazalar oluyor. Bazen kırmızı ışıkta düğmeye basmamıza rağmen sürücüler dikkate almayıp devam edebiliyorlar" dedi. Sinan Toso ise, "Zaten hızlı gidiyor. Burada bir çözüm bulunması en mantıklısı olur. Yaya geçidini de kimse umursamıyor. Ön kaldıran motosikletler, süratli araç kullanan gençler, eksik olmuyor burada. Burası çok tehlikeli. En küçük bir hata can kaybına neden olabilir. Gördüğünüz gibi araçlar roket gibi geçiyor. Kimse yavaşlamıyor" diye konuştu.