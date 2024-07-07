Video Yaşam Pendik'te 4 aracın karıştığı kazada bir araç durağa daldı, 1 kişi yaralandı | Video
Pendik'te 4 aracın karıştığı kazada bir araç durağa daldı, 1 kişi yaralandı | Video

Pendik'te 4 aracın karıştığı kazada bir araç durağa daldı, 1 kişi yaralandı | Video

07.07.2024 | 12:25

Pendik'te kontrolden çıkan bir araç seyir halindeki diğer üç otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlardan biri otobüs durağına daldı. Duraktaki otobüs bekleyen bir vatandaş yaralandı.

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Kaza, Pendik D100 Karayolu Ankara istikametinde saat 09.30'da meydana geldi. İddiaya göre, Ekrem İnci hakimiyetindeki 34 ZH 0213 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken şerit değiştirdiği sırada diğer şeritte seyir eden Doğan Tali kontrolündeki 34 COB 833 plakalı araca, ardından da Volkan Demir'in kullandığı 34 TJM 94 plakalı ticari taksiye ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 KT 7541 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle Doğan Tali kontrolündeki araç, otobüs bekleyen vatandaşların bulunduğu durağa daldı. Kazada, durakta bekleyen bir vatandaş yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri trafiği kontrollü şekilde ilerletirken, olayla ilgili inceleme başlattı.
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