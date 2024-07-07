Pendik'te 4 aracın karıştığı kazada bir araç durağa daldı, 1 kişi yaralandı | Video
Pendik'te kontrolden çıkan bir araç seyir halindeki diğer üç otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlardan biri otobüs durağına daldı. Duraktaki otobüs bekleyen bir vatandaş yaralandı.
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