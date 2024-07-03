Pendik’te 60 metre yükseklikteki vincin üstünde namaz kıldı | Video 03.07.2024 | 10:39 İstanbul Pendik Kurtköy’de kule vinç operatörü olarak çalışan işçi, ezan sesini duyunca, içinde bulunduğu vinci kıbleye doğru yöneltti ve yerden yaklaşık 60 metre yükseklikte namazını kıldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul'un Pendik ilçesi Kurtköy mahallesinde yapımı süren bir inşaatta kule vinç operatörü olarak çalışan işçi, geçtiğimiz gün öğle vaktinde ezan sesini duyunca, içinde bulunduğu vinci kıbleye doğru yöneltti. Yerden yaklaşık 60 metre yükseklikteki işçi, seccadesini serdikten sonra namazını kıldı. İşçi, namazın ardından çalışmaya devam etti. O anlar başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.