Video Yaşam Pendik’te alkollü halde araç kullanırken yakalanan sürücü gözaltına alındı | Video
Pendik’te alkollü halde araç kullanırken yakalanan sürücü gözaltına alındı | Video

Pendik’te alkollü halde araç kullanırken yakalanan sürücü gözaltına alındı | Video

17.03.2023 | 11:20

Pendik’te alkollü şekilde otomobil kullanırken denetime takılan sürücü kaçmaya çalışınca polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre polis ekipleri D-100 karayolu yan yolda denetime başladı. Denetime alkollü yakalanan bir otomobil sürücüsü polis ekiplerini fark edince kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri otomobilin önüne keserek sürücüyü gözaltına aldı. O anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

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