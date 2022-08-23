Pendik’te arkasından dumanlar yükselen İETT otobüsü, yolda kaldı | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Pendik’te seyir halinde olan bir İETT otobüsünün arka kısmından yükselen dumanlar paniğe neden oldu. Otobüs şoförünün otobüsü yol kenarına çekmesiyle yolcular aşağı indi. Otobüsten dumanlarım yükseldiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İETT otobüsünden dumanların yükseldiği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.