Video Yaşam Pendik'te asker eğlencesi konvoyunda havaya rastgele ateş açıldı! O anlar kamerada | Video
Pendik'te asker eğlencesi konvoyunda havaya rastgele ateş açıldı! O anlar kamerada | Video

Pendik'te asker eğlencesi konvoyunda havaya rastgele ateş açıldı! O anlar kamerada | Video

23.07.2024 | 08:31

Pendik'te asker eğlencesi konvoyunda motosikletle seyir halindeki şahıs, belinden çıkardığı silahla havaya rastgele ateş açtı. O anları ise konvoydaki başka bir kişi saniye saniye kaydetti.

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Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde İstanbul Pendik ilçesi, Esenyalı Mahallesi, Esenyalı Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, asker uğurlama eğlencesine katılan bir kişi, asker uğurlama konvoyunda motosikletle seyir halindeyken belinden çıkardığı silahla havaya rastgele ateş açtı. Havaya ateş açma görüntülerini ise aynı konvoyda yer alan başka bir kişi saniye saniye kaydetti.

Görüntülerde konvoy hâlinde ilerlerken motosiklet üzerinde seyir halinde olan bir şahsın belinden silah çıkardığı ve silahla havaya rastgele ateş ettiği görünüyor.

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