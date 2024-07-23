Pendik'te asker eğlencesi konvoyunda havaya rastgele ateş açıldı! O anlar kamerada | Video
Pendik'te asker eğlencesi konvoyunda motosikletle seyir halindeki şahıs, belinden çıkardığı silahla havaya rastgele ateş açtı. O anları ise konvoydaki başka bir kişi saniye saniye kaydetti.
Görüntülerde konvoy hâlinde ilerlerken motosiklet üzerinde seyir halinde olan bir şahsın belinden silah çıkardığı ve silahla havaya rastgele ateş ettiği görünüyor.
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