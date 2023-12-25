Pendik’te AVM’nin restoranında çıkan yangın söndürüldü | Video 25.12.2023 | 15:00 Pendik’te alışveriş merkezinin yemek katında bulunan bir lokantanın baca kısmında yangın çıktı. Yoğun duman oluşan restoran alanında vatandaşlar tahliye edildi. Yangın kısa sürede söndürüldü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, Pendik'te bir AVM'nin yemek katında bulunan restoranın bacasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, AVM'de lokantanın bacasında yanma meydana geldi. Kısa sürede büyüyen yangın sebebiyle restoran alanında yoğun duman oluştu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahalede ederken polis ekipleri AVM içerisindeki vatandaşları tahliye etti. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.