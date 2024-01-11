Video Yaşam Pendik'te aydınlatma direğine çarpan sürücü olay yerinden kaçtı | Video
Pendik'te aydınlatma direğine çarpan sürücü olay yerinden kaçtı | Video

Pendik'te aydınlatma direğine çarpan sürücü olay yerinden kaçtı | Video

11.01.2024 | 10:01

Pendik'te seyir halindeki araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yolun ortasındaki refüje, ardından da aydınlatma direğine çarptı. Kazanın ardından araç sürücüsü olay yerinden kaçtı.

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Olay, saat 03.00 sırlarında İstanbul Pendik İlçesi, Doğu Mahallesi, Aydınlı Yolu Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, aşırı hız yapan ismi öğrenilemeyen Skoda Suberb marka 34 HVG 927 plakalı araç sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yolun ortasındaki refüje, ardından da aydınlatma direğine çarptı. Kazanın ardından araç sürücüsü olay yerinden kaçtı. Araç kullanılamaz hale geldi. Çevredeki vatandaşlar tarafından polis ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracın motor kısmına ve yola devrilen aydınlatma direğini kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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