Video Yaşam Pendik’te bayram günü korkutan yangın: Mahsur kalanlar kurtarıldı | Video
Pendik’te bayram günü korkutan yangın: Mahsur kalanlar kurtarıldı | Video

Pendik’te bayram günü korkutan yangın: Mahsur kalanlar kurtarıldı | Video

29.06.2023 | 10:22

Pendik'te 4 katlı bir binanın 1’inci çıkan yangında üst katlarda mahsur kalan 5 kişi, 8 adet muhabbet kuşu ve 1 papağan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Yangın, saat 08.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kırklar Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 1'inci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm daireyi sararken, çevredekilerin vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bina içerisinde üst katlarda mahsur kalan 5 vatandaşı merdiven aracıyla dumanların arasından kurtardı. Dumandan etkilenen 5 kişiye olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

Bayramın 2'nci gününde çıkan yangın sonrası mahalleli panik içerisinde sokağa dökülürken, binada mahsur kalan 8 muhabbet kuşu bir papağan olmak üzere toplam 9 kuş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan kuşlar sahiplerine teslim edilirken vatandaşların sevinci kameraya yansıdı.

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