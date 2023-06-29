Pendik’te bayram günü korkutan yangın: Mahsur kalanlar kurtarıldı | Video
Pendik'te 4 katlı bir binanın 1’inci çıkan yangında üst katlarda mahsur kalan 5 kişi, 8 adet muhabbet kuşu ve 1 papağan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bayramın 2'nci gününde çıkan yangın sonrası mahalleli panik içerisinde sokağa dökülürken, binada mahsur kalan 8 muhabbet kuşu bir papağan olmak üzere toplam 9 kuş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan kuşlar sahiplerine teslim edilirken vatandaşların sevinci kameraya yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:41
00:26
Sarıyer'de motosiklet kazası kamerada | Video 29.06.2023 | 10:51
03:27
Bozkırın saklı cenneti görenleri mest ediyor | Video 29.06.2023 | 10:50
03:59
"Kokuyorsun" diyen arkadaşını silahla yaraladı | Video 29.06.2023 | 10:40
01:07
01:08
Beyoğlu'nda kavga! Ara sokakta yakalayıp defalarca bıçakladı | Video 29.06.2023 | 10:40
03:17
Pendik’te bayram günü korkutan yangın: Mahsur kalanlar kurtarıldı | Video 29.06.2023 | 10:22
01:33
03:01
‘Paşa’ isimli 1.6 tonluk boğa, 210 bin TL’ye satıldı | Video 29.06.2023 | 10:22
00:45
Kavga sonrası ‘samuray kılıcı’ ile gezen şahıs kamerada | Video 29.06.2023 | 09:32
02:08
01:10
İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video 29.06.2023 | 08:37
00:28
Minibüsün çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti | Vidoe 29.06.2023 | 08:37
01:59
2 kişinin öldüğü kazada, sürücü direksiyonda kalp krizi geçirmiş | Video 29.06.2023 | 08:37
00:47
Hastane morgu önünde yılan paniği | Video 28.06.2023 | 22:57
03:30
01:06
Yola atlayan çocuğa çarpmamak için çabalayan kurye kaza yaptı | Video 28.06.2023 | 13:31
04:27
Pendik'te kaçan kurbanlık danayı at sırtında kovboy gibi aradı | Video 28.06.2023 | 12:42
00:35
Kamyonet üstünde taşınan boğa dengesini kaybederek araçtan düştü | Video 28.06.2023 | 12:42
01:37
Kaçan kurbanlıklar vatandaşlara zor anlar yaşattı | Video 28.06.2023 | 10:02