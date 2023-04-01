Video Yaşam Pendik’te bir grup taksici yol verme tartışması yaşadıkları vatandaşa saldırdı | Video
Pendik’te bir grup taksici yol verme tartışması yaşadıkları vatandaşa saldırdı | Video

Pendik’te bir grup taksici yol verme tartışması yaşadıkları vatandaşa saldırdı | Video

01.04.2023 | 13:36

Pendik'te yanında eşi ve çocuğu olan bir sürücü, taksici ile yol verme tartışması yaşadı. Tartışmanın büyümesiyle sokak ortasında arbede çıktı. Taksici grubu, tartıştıkları vatandaşa sokak ortasında saldırdı. Yaşanan arbede anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Pendik'te dün akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre eşi ve 11 yaşındaki kız çocuğu ile beraber yolda aracıyla ilerleyen Göksel Doğan yolda duran taksiciye ilerleyemediği için aracını çekmesini söyledi. Doğan ile taksici arasında tartışma yaşandı. Olaya tanık olup duraktan gelen diğer taksicilerin de müdahil olmasıyla olay arbedeye dönüştü. 7 8 kişilik taksici grubu, Gökse Doğan'a sokak ortasında saldırdı. Doğan'ın eşi de taksicileri engellemeye çalışıp o anları telefonu ile kayda alırken araçta bulunan 11 yaşındaki kızları ise gözyaşlarına boğuldu.

Olayın ardından darp raporu alan Göksel Doğan polise giderek kendisine saldıranlar hakkında şikayette bulundu.

Olayı aktaran Göksel Doğan, "Kızımı okuldan aldıktan sonra eşimin iş yerine gittim. İftar saatine yetişmek için arabayla yola çıktık. Yolda giderken önümüzden taksici yolu kapatmıştı. Selektör yaptım kornaya bastım. Araçtan indim yanına gidip 'burası yol ağzı lütfen çeker misiniz geçemiyoruz' dedim. Bana el kol hareketi yaptı. Tekrar arabama giderken arkadan 7, 8 taksici bana saldırdılar darp ettiler, kafama vurdular. Yere düştüm. Tekrar kalkıp karşı koymaya çalıştığımda yapamadım çünkü herkes kafama vuruyordu. Bayılmışım zaten. Sonra beni hastanenin aciline kaldırdılar. Darp raporu aldım sonra polis merkezine gidip şikayetçi oldum. Bunlar insan olamaz. Yanımda kızım ve karım varken ne kadar haksız olursam olayım beni sokağın ortasında evire çevire öldüresiye dövdüler. Üstelik bir de oruçluydum" dedi.

Göksel Doğan'ın eşi Eda Doğan, "Bu durumda olmak istemezdik bu mübarek aylarda. Taksici magandaları eşime araçta kızım varken saldırdılar. Kızımı o duruma sokmaları, kızımın gece saat 3'e kadar ağlaması bizi çok etkiledi. Bunlar için yapılacak en iyi şey ellerinden ehliyetlerinin alınması. Başkası zarar görmesin istiyorum" dedi.

Taksicilerin tartıma yaşadıkları vatandaşa saldırdığı anlar kameraya yansıdı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Elektrik hattı tamiri için için kazı yapılırken göçük oluştu altında kalan 4 işçi böyle kurtarıldı | Video 01:18
Elektrik hattı tamiri için için kazı yapılırken göçük oluştu altında kalan 4 işçi böyle kurtarıldı | Video 01.04.2023 | 13:45
Pendik’te bir grup taksici yol verme tartışması yaşadıkları vatandaşa saldırdı | Video 04:43
Pendik’te bir grup taksici yol verme tartışması yaşadıkları vatandaşa saldırdı | Video 01.04.2023 | 13:36
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu | Video 00:41
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu | Video 01.04.2023 | 13:38
Gaziantep’te drift atan sürücüye 20 bin 342 lira ceza | Video 00:12
Gaziantep'te drift atan sürücüye 20 bin 342 lira ceza | Video 01.04.2023 | 13:04
Depreme tünelde yakalanan vatandaşların panik anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı | Video 00:56
Depreme tünelde yakalanan vatandaşların panik anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı | Video 01.04.2023 | 12:56
Kredi kartı dolandırıcılığı yapan çeteye düzenlenen ’gün batımı’ operasyonunda 8 tutuklama | Video 00:38
Kredi kartı dolandırıcılığı yapan çeteye düzenlenen 'gün batımı' operasyonunda 8 tutuklama | Video 01.04.2023 | 12:54
Edirne’de 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:55
Edirne'de 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video 01.04.2023 | 12:05
Ardahan’da soğuk hava: Aracın depo kapağı dondu buz sarkıtları oluştu | Video 01:25
Ardahan’da soğuk hava: Aracın depo kapağı dondu buz sarkıtları oluştu | Video 01.04.2023 | 12:03
Habur Sınır Kapısı’nda akü içine gizlenmiş cep telefonları yakalandı | Video 01:00
Habur Sınır Kapısı'nda akü içine gizlenmiş cep telefonları yakalandı | Video 01.04.2023 | 11:56
Arnavutköy’de alev alan araç böyle görüntülendi | Video 00:21
Arnavutköy’de alev alan araç böyle görüntülendi | Video 01.04.2023 | 11:53
Beylikdüzü’nde aşırı hız yapan otomobil sürücüsü boş araziye uçtu | Video 01:49
Beylikdüzü'nde aşırı hız yapan otomobil sürücüsü boş araziye uçtu | Video 01.04.2023 | 11:08
İşçiler ile şef arasında yaşanan silahlı kavga kamerada: 1 yaralı | Video 01:08
İşçiler ile şef arasında yaşanan silahlı kavga kamerada: 1 yaralı | Video 01.04.2023 | 10:40
İstanbul’da 30 milyon liralık araç geri manevra yapan sürücü motosikletli kuryeyi çarpıp devirdi | Video 05:53
İstanbul’da 30 milyon liralık araç geri manevra yapan sürücü motosikletli kuryeyi çarpıp devirdi | Video 01.04.2023 | 10:31
Yeşilçam filmleri gerçek oldu! İçeceklerine ’kokusuz aseton’ atıp uyutarak dolandırmışlar | Video 06:16
Yeşilçam filmleri gerçek oldu! İçeceklerine 'kokusuz aseton' atıp uyutarak dolandırmışlar | Video 01.04.2023 | 10:29
Taksim Meydanı’nda turist kadına kapkaç kamerada: Çay bardağı fırlatıp çelme taktılar! | Video 01:11
Taksim Meydanı’nda turist kadına kapkaç kamerada: Çay bardağı fırlatıp çelme taktılar! | Video 01.04.2023 | 10:20
Adana’da sahte içki operasyonu: 8 gözaltı | Video 01:32
Adana'da sahte içki operasyonu: 8 gözaltı | Video 01.04.2023 | 10:19
Balıkesir’de bir kişi başından vurularak öldürüldü | Video 00:39
Balıkesir’de bir kişi başından vurularak öldürüldü | Video 01.04.2023 | 10:19
Trabzon Of’ta 5 katlı binanın çatı katı alev alev yandı | video 04:51
Trabzon Of'ta 5 katlı binanın çatı katı alev alev yandı | video 01.04.2023 | 09:34
İstanbul’da beyzbol sopalı park kavgası kamerada | Video 01:02
İstanbul’da beyzbol sopalı park kavgası kamerada | Video 01.04.2023 | 09:58
Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 5 yaralı | Video 00:51
Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 5 yaralı | Video 01.04.2023 | 09:29

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA