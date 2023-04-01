Pendik’te bir grup taksici yol verme tartışması yaşadıkları vatandaşa saldırdı | Video
Pendik'te yanında eşi ve çocuğu olan bir sürücü, taksici ile yol verme tartışması yaşadı. Tartışmanın büyümesiyle sokak ortasında arbede çıktı. Taksici grubu, tartıştıkları vatandaşa sokak ortasında saldırdı. Yaşanan arbede anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olayın ardından darp raporu alan Göksel Doğan polise giderek kendisine saldıranlar hakkında şikayette bulundu.
Olayı aktaran Göksel Doğan, "Kızımı okuldan aldıktan sonra eşimin iş yerine gittim. İftar saatine yetişmek için arabayla yola çıktık. Yolda giderken önümüzden taksici yolu kapatmıştı. Selektör yaptım kornaya bastım. Araçtan indim yanına gidip 'burası yol ağzı lütfen çeker misiniz geçemiyoruz' dedim. Bana el kol hareketi yaptı. Tekrar arabama giderken arkadan 7, 8 taksici bana saldırdılar darp ettiler, kafama vurdular. Yere düştüm. Tekrar kalkıp karşı koymaya çalıştığımda yapamadım çünkü herkes kafama vuruyordu. Bayılmışım zaten. Sonra beni hastanenin aciline kaldırdılar. Darp raporu aldım sonra polis merkezine gidip şikayetçi oldum. Bunlar insan olamaz. Yanımda kızım ve karım varken ne kadar haksız olursam olayım beni sokağın ortasında evire çevire öldüresiye dövdüler. Üstelik bir de oruçluydum" dedi.
Göksel Doğan'ın eşi Eda Doğan, "Bu durumda olmak istemezdik bu mübarek aylarda. Taksici magandaları eşime araçta kızım varken saldırdılar. Kızımı o duruma sokmaları, kızımın gece saat 3'e kadar ağlaması bizi çok etkiledi. Bunlar için yapılacak en iyi şey ellerinden ehliyetlerinin alınması. Başkası zarar görmesin istiyorum" dedi.
Taksicilerin tartıma yaşadıkları vatandaşa saldırdığı anlar kameraya yansıdı.
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